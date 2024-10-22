В Екатеринбурге отправили в колонию полицейских, жестоко избивших мужчину в лесопарке

В Екатеринбурге вынесен приговор двум сотрудникам полиции. Их признали виновными в превышении полномочий и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 13 августа 2023 года у подъезда дома по улице Ползунова в уральской столице. Мужчина обратился к двум сотрудникам ППС, чтобы спросить время, а затем стал общаться с ними на отвлеченные темы. Как показало расследование, в ответ силовики незаконно и без оформления протоколов провели личный досмотр уральца, надели на него наручники и посадили в отсек для задержанных в служебный автомобиль.

Затем мужчину отвезли в Калиновский лесопарк и там жестоко избили руками и ногами. В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести. После этого полицейские доставили его сначала в учреждение здравоохранения, а затем в отдел полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, истребована и проанализирована должностная и характеризующая документация. Проведены допросы обвиняемых и свидетелей, а также необходимые судебные экспертизы.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил фигурантам по 5 лет колонии общего режима каждому, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 3 года. По решению суда один из них лишен специального звания "лейтенант полиции", а второй – специального звания "сержант полиции".

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, как только решение суда поступит в территориальный ОВД и вступит в силу, оба сотрудника, о которых идет речь, будут уволены по отрицательным мотивам за проступок, пророчащий честь представителя МВД.

"Кроме того, руководство городского полка ППС доведет до всего личного состава судебное решение с целью разъяснения последствий за подобное поведение на службе", - отметил полковник Горелых.