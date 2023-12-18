В Екатеринбурге будут судить полицейских, жестоко избивших местного жителя

В Екатеринбурге двое полицейских предстанут перед судом за превышение должностных полномочий. Правоохранители якобы без причины избили гражданского, который подошел к ним спросить время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 13 августа. В тот день инспектор и полицейский патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу находились у подъезда дома № 34 "ж" по ул. Ползунова в Орджоникидзевском районе. К ним подошел мужчина, который спросил время, а после начал общаться на отвлеченные бытовые темы. Что именно произошло пока не сообщается, однако в какой-то момент сотрудники полиции незаконно и без оформления протоколов решили провести досмотр личных вещей мужчины. После они надели на него наручники, посадили в отсек для задержанных в автомобиле и вывезли в лесной массив в квартале Калиновского лесопарка. Там мужчину силой вытащили из авто, избили руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, а после снова усадили в машину и доставили сначала в больницу, а потом в отдел полиции.

Согласно заключению врача, потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оба полицейских вскоре после произошедшего были отстранены от исполнения служебных обязанностей до получения итогов разбирательства. Их дальнейшая судьба с точки зрения пребывания в системе МВД будет решена после оглашения приговора, в случае если их вина будет доказана.

Сейчас в отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц по предварительному сговору). После того, как им предъявят обвинительное заключение, материалы дела направят в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обоим полицейским грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.