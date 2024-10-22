В Тамбовской области после атаки БПЛА произошел взрыв на предприятии "Биохим"

В Тамбовской области случился взрыв на предприятии АО "Биохим" с последующим возгоранием. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, ЧП случилось в 5.20 утра в городе Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника. Спустя час возгорание потушили. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах.

Всего российские силы ПВО в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ.