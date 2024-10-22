Летевший в сбитом в Судане Ил-76 россиянин хотел побывать на могиле отца

В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец. За несколько часов до крушения он прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 км.

"Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет", - рассказал RT брат летчика.

Антон часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

"Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь" – так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли", - рассказал родственник.

Вечером 21 октября посольство России в Судане привело информацию Сил быстрого реагирования (СБР) страны о том, что на западе страны сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии СБР, входили россияне. Посольство вместе с суданскими властями выясняет обстоятельства случившегося. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.