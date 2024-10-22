"Семерка" стала самым продаваемым авто среди подержанных отечественных легковушек в сентябре

"Семерка" стала самым продаваемым автомобилем среди подержанных отечественных легковушек в сентябре 2024 года в России. Таковы данные исследования Автостата, пишут "Известия".

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На первом месте по продажам на вторичном рынке авто занимает Lada: машины этой марки купили 127,5 тысяч раз. Из них "семерки" приобрели 11,8 тысяч раз.

Далее в рейтинге — Toyota: в начале осени россияне приобрели почти 55 тысяч таких авто.

Также в сентябре россияне покупали Kia Rio (11,4 тысяч), Hyundai Solaris (11 тысяч). На последнем месте в списке Ford Focus (9,7 тысяч).

По данным исследования, в сентябре жители России приобрели на 5,5% б/у автомобилей меньше, чем в августе.