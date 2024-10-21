В Екатеринбурге хотят пустить новую трамвайную ветку по переулку Полимерный

В Екатеринбурге вскоре может появиться новая трамвайная ветка. Пройдет она по переулку Полимерный, а остановку собираются построить на пересечении с Западным дублером проспекта Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Проект планировки и межевания, предназначенный для размещения линейных объектов – переулка Полимерного, западного дублера проспекта Космонавтов, переулка Мельковского – вынесен на общественные обсуждения", - рассказали в горадминистрации.

Согласно Генплану, до 2045 года переулки Полимерный и Мельковский продлят в западном направлении до улиц Армавирской и улицы Тагильской. В этот же период планируется построить Западный дублер проспекта Космонавтов от переулка Мельковского до улицы Машиностроителей.

Проектируемые улицы имеют категорию 3-го класса магистральной улицы общегородского значения. Ширина проезжей части составит 14 м., разделительных полос - 3,5 и 7 м. соответственно. Будут организованы две полосы движения в каждую сторону.