Владимир Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев

Владимир Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев, которые стали победителями и призерами Игр в Париже 2024 года. Как сообщает ТАСС, российский президент подписал указ, в котором отметил их "большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность".

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9 спортсменов удостоены ордена Почета, 8 - ордена Дружбы, еще 22 - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I или II степеней.

Госнаграды паралимпийцам Владимир Путин вручит в Кремле.

Всего сборная России завоевала в Париже 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.