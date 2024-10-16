В России могут объединить несколько спортивных федераций

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о возможном будущем объединении различных федераций.

Дегтярев сообщил, что встретился с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгением Архиповым. Он поделился с министром планами насчет объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России по образу Федерации гимнастики России, а также Федерации водных видов спорта. Заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. Евгений Архипов будет выдвинут на пост главы новой объединенной федерации.

Дегтярев поддерживает этот план действий и кандидатуру Архипова, пожелал ему успеха. Приведение в соответствии с международными стандартами управления видами спорта – естественный процесс. Это позволит объединить ресурсы и повысить качество тренировочного и соревновательного процесса, написал Дегтярев в своем telegram-канале.