Жительница Красноярска обманула Wildberries более чем на миллион рублей

Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн рублей, сообщает в своем в телеграм-канале прокуратура края.

Там рассказали, что весной 2023 года 23-летняя жительница зарегистрировала аккаунт в интернет-магазине и наткнулась на ошибку на сайте. Все, что она добавляла в корзину, тут же переходило в статус "оплачено".

"Она не стала сообщать в службу поддержки о незапланированном "аттракционе невиданной щедрости" и решила испытать свою удачу <...> Горе-покупательница ежедневно "покупала" всё, что угодно её душе", — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В маркетплейсе заметили сбой в системе только через некоторое время и заблокировали аккаунт женщины. Позже выяснилось, что товары горожанка продавала на других сайтах и на эти деньги закрывала свои долги.

В списке купленных товаров помимо большого количества косметики и домашнего текстиля, оказались новые модели iPhone и эксклюзивные аксессуары к ним. Также девушка купила одежду, обувь, чемодан, смартфоны, игровые приставки, аудиосистемы и золотые украшения.

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.