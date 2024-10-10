10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Полиция задержала в Лесном группу мошенников, создавшую липовый "Бла-бла-кар"

Правоохранители нашли и задержали шестерых местных жителей 2003-2006 годов рождения, создавших поддельный сайт "Бла-бла-кар". Через него группа мошенников получала реквизиты чужих банковских карт, забирая в карман от 600 до 55 тыс. рублей с жертвы. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской обалсти.

Все шестеро обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, с ноября 2023 по апрель 2024 года действовали под предлогом оказания услуг перевозки на сайте попутчиков "Бла-бла-кар". Организатор группы администрировал автоматизированное приложение (бот) в программе мгновенного обмена сообщениями, которая предназначалась для создания "фишинговых" (поддельных) ссылок на сайты, внешне схожих с оригинальными Интернет-ресурсами "Бла-бла-кар" и "Авито". Это и сбивало с толку жертв мошенников, которые спокойно предоставляли свои реквизиты для оплаты услуг.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, один из задержанных также связался с исполнителями хищений, которые размещали соответствующие объявления на оригинальном сайте "Бла-бла-кар", общались с гражданами и направляли им липовые ссылки на оплату. Помимо этого, аферисты регистрировали доменные имена сайтов и осуществляли операции по переводу похищенных средств. Всего установлено 34 преступных эпизода, в которых могло пострадать более 3 тыс. человек.

"В ходе проведенных сыщиками обысков обнаружены и изъяты сотовые телефоны, жесткие диски, системные блоки, банковские карты и ноутбук, использовавшиеся для обмана граждан. При допросе фигуранты дали признательные показания, заверив, что готовы возмещать причиненный людям материальный ущерб. До судебного разбирательства в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащее поведение. Совместное расследование органов полиции и Следственного комитета продолжается", - рассказал Горелых.

Теги: Лесной, Бла-бла-кар, мошенничество, задержание


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