В Кремле высказались о "корейских солдатах в зоне СВО"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появившейся ранее информации об отправке северокорейских военных в Россию для участия в специальной военной опрации.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - цитирует "Ъ" Пескова.

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об этом напоминают очередную газетную утку. Сегодня стало известно о вызове в МИД посла России в Южной Корее.