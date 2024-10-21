МИД Южной Кореи вызвал на беседу посла РФ

Посол РФ Георгий Зиновьев был приглашен для беседы в МИД Республики Корея. Поводом стали утверждения о якобы отправке в Россию военнослужащих КНДР, передает ТАСС.

Как сообщило агентство Yonhap, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн предупредил, что республика будет реагировать "вместе с международным сообществом, используя все доступные меры, на действия, которые представляют опасность для ее ключевых интересов безопасности".

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об этом напоминают очередную газетную утку.