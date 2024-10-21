Леонид Гункевич покидает пост гендиректора свердловских туркластеров

Леонид Гункевич покидает пост генерального директора управляющей компании туркластеров Свердловской области.

Об отставке Гункевича сообщает президент Фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев в своих социальных сетях. Сам Гункевич свой уход пока никак не комментировал. С чем связано это решение, также неизвестно. По данным 66.RU, которые ссылаются на его советника Марию Битковскую, полномочия главы туркластеров переданы заместителю уже бывшего гендиректора Евгению Манторову.

Напомним, что Леонид Гункевич также является главой областного отделения общественной организации "Деловая Россия". По словам Битковской, именно на ней Гункевич и решил сосредоточить свое внимание.