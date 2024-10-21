Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже

Российские бойцы уничтожили солдат ВСУ, которые развернули флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области.

"Четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие - два пленных оставшихся - сейчас находятся уже у нас", - сообщил ТАСС командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

6 августа стало известно о массированной атаке ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области, в том числе в непосредственной близости от города Суджа, где находится станция. Затем в Сети распространилось видео, на котором четверо военнослужащих ВСУ с флагом Украины в руках стоят на фоне здания в Судже с табличками "Газпрома". Однако мэр города Виталий Слащев заявил, что захвата станции не было.

В сентябре командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области. По его словам, противник "пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится".