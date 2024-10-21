Учились дрифтовать: две девушки на машине каршеринга улетели в реку в Москве

Две девушки на машине каршеринга улетели в реку у "Москва-Сити" на набережной Тараса Шевченко. Как сообщает Telegram-канал Mash, подруги учились дрифтовать.

"По словам очевидцев, три молодые дамы гоняли на набережной. В какой-то момент не справились с тормозами и оказались в воде", — говорится в сообщении.

За рулем машины была 19-летняя девушка, которая впервые в жизни решила взять с подругой каршеринг. В результате она потеряла управление. По словам очевидцев, перед аварией раздался свист тормозов.

После этого автомобиль перевернулся сначала на бок, потом на крышу. После этого машина пробила железный забор и упала в реку.

Девушек госпитализировали.