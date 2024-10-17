Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Забайкальском крае, сообщает ГИБДД региона.

Водитель фургона Ford Transit не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла 16 октября на 147-м км трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи.

В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства, сообщили в ГИБДД.

Там также отметили, что Ford Transit не является маршрутным транспортным средством.

Подробности ДТП пока неизвестны. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.