21 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Реже горадминистрация выплатит 400 тысяч за падение части памятника на 3-летнюю девочку

В Реже прокуратура добилась компенсации в 400 тысяч рублей для родителей 3-летнего ребенка, на которого упала часть памятника весом 40 кг. Подробнее об этом рассказали в пресс-служба свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 5 апреля 2023 года, когда девочка вместе с одним из своих законных опекунов гуляла по центру вблизи памятника "Режевским умельцам – основателям завода". Когда ребенок находился возле памятника, с него упала плита с наименованием, весом около 40 кг. В результате дошкольница получила тупые травмы туловища и конечностей с множественными гематомами и ссадинами, а также закрытый перелом II пястной кости левой кисти со смещением. По заключению эксперта, указанные травмы оцениваются как вред здоровью средней тяжести.

В целях защиты прав несовершеннолетней Режевской городской прокурор направил в суд исковое заявление к администрации городского округа и муниципальному казенному учреждению "Управление городским хозяйством" о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, взыскав в пользу пострадавшей девочки 400 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в силу. После прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: Реж, памятник, ребенок, травма, компенсация, прокуратура


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