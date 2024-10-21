Сенатор Рогозин: Черноморский флот "сменил прописку" из-за беспилотников ВСУ

Член Совета Федерации России от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал о передислокации Черноморского флота.

"Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", — сказал Рогозин в интервью МК.

В начале октября 2023 года американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что большая часть Черноморского флота была передислоцирована из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию. Он сказал, что все вопросы по дислокации подразделений находятся в компетенции Минобороны. В ведомстве сообщение WSJ не комментировали.

Напомним, еще в апреле 2022 года был потерян флагман Черноморского флота крейсер "Москва", на нем произошел пожар, в результате него сдетонировал боезапас, в итоге судно затонуло. Предположительно, это произошло в результате удара двух противокорабельных ракет "Нептун", выпущенных украинскими вооруженными силами. С тех пор Севастополь неоднократно подвергался массированным атакам дронов, ВСУ попытались атаковать как военные корабли, так и гражданские суда.