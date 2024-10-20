Во Владимирской области произошел крупный пожар на производстве дверей
В поселке Ручей Ковровского района Владимирской области произошел крупный пожар на производственном здании по изготовлению дверей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.
Огонь охватил производственное здание на 2 400 квадратах. Ликвидировано открытое горение было в 12.50 по местному времени.
На месте работают 41 специалист и 15 единиц техники МЧС России.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.