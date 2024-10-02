"Страна живет по комендантскому часу". Артемий Лебедев рассказал, как летние веранды ресторанов могут изменить мир

Отмена ограничений на открытые веранды кафе и ресторанов может в действительности изменить жизнь и мировосприятие россиян. Такую тему поднял дизайнер и блогер Артемий Лебедев на строительном форуме 100+ TechnoBuild.

По его словам, русский менталитет не дает почувствовать безопасность, из-за чего вся страна традиционно живет по этике комендантского часа. Люди, утверждает блогер, находятся на улице лишь "проходом", стремясь скорее добраться до помещения. А вот просто сесть на тротуар и отдохнуть в России, в отличие от других стран, считается асоциальным и порицается даже молодежью. При этом люди желают больше находиться на свежем воздухе, а не в быть запертыми в четырех стенах, на что указывает популярность летних веранд в местных кафе и ресторанах.

"Нам кажется отдыхать, что на тротуаре - неправильно, хотя это ровно то, с чего нам надо начать. Как только в России где-то как-то случится проект, город или ситуация, как только разрешат находиться на улице, садиться на тротуар, как только перестанут 1 октября закрывать летние веранды... Вот я хочу как в Норвегии сидеть зимой, положить овечью шкуру и пить кофе при -20 - это мое личное дело. Можно официантов не выгонять, но я хочу так сидеть. Но мне не дают такой возможности и говорят - нет, 1 апреля сможешь поставить. А если поставишь раньше какую-нибудь скамейку у своего кафе, мы тебя оштрафуем", - сказал Лебедев.

Вот только, вопреки правилам, утверждает дизайнер, людям нужны веранды даже в холодную погоду, о чем нам говорит опыт Москвы. Там с самого начала плюсовых температур все кафе и рестораны открывают окна и витрину, а посетители стремятся сесть как можно ближе к улице. Если же есть возможность сесть на летнюю веранду, всегда в первую очередь выбирают ее и только уже за неимение выбора берут столики в помещениях. Все потому что люди в России устают сидеть, будучи окруженными стенами.

"Это супер подсказка: люди хотят, чтобы города им принадлежали, они хотят находиться вне помещений. В помещениях мы успеем посидеть - у нас длинные зимы. Когда мы обсуждаем строительство, мы обсуждаем внутри квадратных метров, а снаружи квадратных метров - это такая же важнейшая потребность у людей. И это, главное, дешевле стоит, ведь за это природа отвечает: светит солнышко, дует ветерок, растет зелень. Но мы сейчас этих людей выгоняем, ограничиваем, стыдим. Но как только люди начнут себя чувствовать безопасно снаружи, абсолютно изменится жизнь и изменится мир. У людей эта потребность есть, и кто эту потребность людям предоставит, вот в этом месте тогда все и начнет меняться, и городская среда тоже станет комфортной, потому что сейчас она проектируется не для людей", - заключил Лебедев.