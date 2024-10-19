На Эльбрусе спасатели эвакуировали альпиниста из Удмуртии

Спасатели эвакуировали альпиниста, пытавшегося подняться на Эльбрус.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, на высоте 5 тысяч 200 метров турист из Удмуртии запросил помощи. Выяснилось, что мужчина совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек.

В итоге шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали 29-летнего альпиниста. После этого мужчину передали врачам.

Напомним, в мае этого года на Эльбрусе спасли альпиниста с горной болезнью. Он также был в составе группы туристов, совершавшей восхождение на гору.