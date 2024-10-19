СМИ сообщили о смерти лидера ОПГ "Турбазовские" Чащина

СМИ сообщили, что в Миассе (Челябинская область) скончался лидер местной ОПГ "Турбазовские" Сергей Чащин.

Отмечается, что последнее время он находился в исправительном центре на принудительных работах. Мужчине был 51 год. По одним данным, причина смерти пока неизвестна, по другим – у него были проблемы со здоровьем.

Накануне.RU направило запрос в ГУФСИН России по Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Летом 2014 года Челябинский областной суд приговорил лидера миасской ОПГ "Турбазовские" Сергея Чащина к 13 годам в колонии строгого режима. Он был признан виновным в бандитизме, руководстве ОПГ, покушении на убийство и убийстве двух предпринимателей Падучина и Сидорова. Гособвинитель просил для Чащина 14,5 лет колонии строгого режима.

Как установило следствие, группировка "Турбазовские", возглавляемая бизнесменом Сергеем Чащиным, в конце 90-х взяла под свой контроль ряд крупных промышленных предприятий Миасса. По сведениям следственных органов, бандиты занимались вымогательством, мошенничеством, а также совершили более 30 заказных убийств на территории Челябинской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.

В 2023 году Чащина перевели из колонии в исправительный центр.