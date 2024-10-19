В аэропорту Сургута на 8 часов задержан рейс "Аэрофлота" в Москву

В аэропорту Сургута (ХМАО) на несколько часов задержан вылет рейса в Москву.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о регулярном рейсе SU1513 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту "Сургут – Москва". Он задерживается по техническим причинам.

По расписанию самолет должен был отправиться в столицу сегодня, 19 октября, в 8 часов утра. Однако теперь планируемое время вылета – 16.00 этого же дня. Таким образом, задержка составит 8 часов.

Как добавили в надзорном ведомстве, дежурный прокурор Сургутской транспортной прокуратуры выехал в аэропорт для организации работы мобильной приемной.

Напомним, также на этой неделе в аэропорту Екатеринбурга больше чем на 7 часов был задержан рейс авиакомпании Red Wings.