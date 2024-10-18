Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО в Челябинской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что в Челябинской области суд смягчил наказание мигранту из Республики Таджикистан – водителю такси, осужденному за преступление против половой неприкосновенности 16-летней дочери участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба СК России в telegram-канале.

Суд в апелляционной инстанции сократил срок лишения свободы обвиняемому с 8 лет до 3 лет 6 мес. Преступление произошло в августе 2023 года. Водитель такси вез 16-летнюю девушку, а потом вытащил ее из машины и насильно привел к себе домой, где надругался. После задержания он отрицал свою вину. Глава СК поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину представить доклад по озвученной в публичном поле информации.