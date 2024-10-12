Бастрыкин заинтересовался мигрантами, нарушающими в Нефтеюганске общественный порядок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств, изложенных в обращении к нему жителей Нефтеюганска (третий город Югры после Сургута и Нижневартовска). В тексте приведена жалоба на действия мигрантов.

По данным обращения, в многоквартирном доме в Нефтеюганске собственница одной из квартир с ради денег сдает ее нелегально. Среди тех, кто снимает это жилье, есть и мигранты. Постояльцы регулярно нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные нормы, повреждают общедомовое имущество. Жильцы дома, в том числе семьи с детьми, опасаются за свою безопасность. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Бастрыкин дал указание руководителю окружного управления СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, сообщает информационный центр СКР.