Жителя Керчи осудили на 13 лет за госизмену

Жителя Керчи осудили на 13 лет за госизмену. Он передавал службе безопасности Украины данные о противовоздушной обороне (ПВО) у Крымского моста, пишет Interfax.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре 2023 года мужчина собрал данные о расположении российских объектов ПВО в Керчи и передал их через мессенджер представителю разведки министерства обороны Украины.

"Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации Вооруженных сил Российской Федерации, то есть против безопасности страны", — указано в сообщении.

Суд назначил Кислякову 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев после освобождения.