"Не приехал": В Сухом Логу закрылся детсад №29, за спасением которого обращались к Артему Жоге

В Сухом Логу закрылся детский сад №29, за спасением которого местные жители обращались к новому полпреду Артему Жоге. Родители воспитанников уверены, что местные власти намеренно создавали дефицит мест и преследовали личные цели, когда решили ликвидировать дошкольное учреждение. Тогда инициативная группа и обратилась к новому полпреду, но он на их зов не откликнулся.

"Власти Сухого Лога все-таки закрывают садик. Артем Жога так и не ответил матерям и детям, приедет он в Сухой Лог или нет. Игнор. Телефон полпредства не работает. В Telegram-канале у Жоги обратной связи нет. Только на сайте полпредства есть ячейка, куда якобы можно обратиться. Матери туда пишут, но ответа тоже нет", - рассказала депутат от КПРФ Наталья Крылова, помогавшая местным жителям с обращением.

Стоит отметить, что Артем Жога сейчас объезжает подшефные регионы и сегодня работает в Тюмени. Обращение было записано четыре дня назад. Накануне родители получили постановление от администрации городского округа, в котором говорится о закрытии детсада №29 и реорганизации детского сада №43 "Малыш", в который и отправятся их дети.

В управлении образования Накануне.RU рассказали, что будет со зданием детского сада, и почему власти так настойчивы в этом вопросе. Как выяснилось, МАДОУ №43 находится всего с 160 м. от закрывающегося учреждения и отвечает всем современным стандартам, имеет IT-группу, 3D-принтер, получило два гранта и гораздо больше подходит для воспитания и подготовки детей к школе. В старом здании нет таких удобств, как и детей: на 12 групп в учреждении числится всего 135 дошкольников - это по 6-12 человек на группу.

"В одном районе стоят два больших детских садика в 160 м. друг от друга. Второе здание вернулось в систему дошкольного образования в 2011 году после капитального ремонта, с богатой капитальной материально-технической базой. Но оно тоже пока что полностью не укомплектовано. Второе - 82-го года постройки с наполняемостью меньше 50% детей. Мы сейчас просто производим реорганизацию путем присоединения 29-го к 43-му детскому саду. В последнем три группы свободны полностью. Мы сейчас делаем одну подготовительную группу из двух имеющихся в 29-ом и прямо группой с их воспитателями и помощниками переводим в лучшие условия. Остальные пять групп мы также собираем и также группой вместе с воспитателями и помощниками переводим в свободное помещение", - пояснила начальник управления образования Сухого Лога Оксана Рыжкова.

По ее словам, на следующий год в МАДОУ №29 зачислено всего пять детей. С такой наполняемостью и при наличии более современного и свободного для зачисления воспитанников учреждения по соседству, содержать огромное здание старого детсада просто нецелесообразно. Вместо этого его лучше использовать для перевода детей из школ, в которых ожидается ремонт в 2025-26 годах.

"У нас четыре школы попали в программу модернизации системы образования. В 2025 году две школы попадают на годичный капитальный ремонт и в 2026 году тоже. У нас был плачевный опыт с 7-ой школой, где проходило строительство столовой. У нас ребята были размещены по пяти образовательным учреждениям всего города. Где-то ребята учились в третью смену, где-то два урока могли проходить в разных зданиях и это было очень неудобно: у нас и ученики и учителя бегали по всему городу. Мы учли этот отрицательный опыт и решили, чтобы это пустое здание не стояло, мы детей 7-ой школы, которая встает на капитальный ремонт в 2025 году с 6 по 11 класс разместим в этом детском саду №29. Мы заменим раковины и унитазы, поскольку дети постарше, больше ничего кардинально менять не будем, даже всю мебель перенесем на склад. Площадь группы позволяет сделать классы, там есть свой пищеблок. То же самое будет и в 2026 году только со школой номер 17", - пояснила Рыжкова.

Она также добавила, что здание не будут сносить и строить на его месте очередную "Пятерочку" или "Чайхану". Даже после 2026 года его постараются сохранить в системе образования. А в случае повышения демографии, снова откроют как детский сад.

По какой причине местные жители взбунтовались против перевода, в управлении образования не понимают, так как, по их словам, они не раз приглашали обеспокоенных родителей на экскурсию. Вопреки опасениям, в управлении пообещали перевести в МАДОУ №43 и весь педагогический состав. Ежемесячные суммы на питание и гигиенические средства также не изменятся. Родителям также не стоит беспокоиться за адаптацию, так как практика показывает, что родители в таких случаях переживают намного больше самих детей.