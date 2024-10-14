Жены участников СВО просят Жогу приехать в Сухой Лог из-за попыток закрыть детсад

Жены участников СВО и родители детей детского сада №29 в Сухом Логу обратились к новому полпреду в УрФО Артему Жоге с просьбой спасти дошкольное учреждение. По словам местных жителей, городские власти хотят закрыть детсад по личным причинам, якобы искусственно создавая дефицит воспитанников.

"Артем Жога, приезжайте к нам! Артем Жога, мы знаем, что президент Путин ваш друг. Приедьте к нам, защитите нас. Тетеньки хотят закрыть наш садик и выгнать нас из нашего детского сада", - обращаются к полпреду дети на видео.

Как рассказала Накануне.RU общественница Наталья Крылова, чиновники якобы всячески обсуждают детский сад в негативном ключе. Родителям говорят, что наполняемости нет, оттого и групп не хватает, однако, по словам самих мам, в управлении образования им просто не дают направлений в это дошкольное учреждение. Замглавы города Юлия Берсенева якобы заявила родителям, что в детсаде нет никакой социальной активности, а их дети не участвуют в различных конкурсах, что, как утверждают сами мамы, наглая ложь.

"Мэр 7 октября собрал родителей и 20 людям на камеру местного телевидения сказал, что вопрос еще не решен, сам 1 октября уже постановление подписал. А заместитель его Берсенева родителям говорит, что решение принято, давайте договоримся", - рассказала Крылова.

В детсаду якобы "работают алкаши, которые кормят детей баландой". Хотя по словам протестующих, это также является ложью и качество питания устраивает как детей, так и их родителей. Когда же речь заходит про перевод детсадовцев в другие учреждения вместе с их воспитателями, последние также отрицают слова чиновников, заверяя, что вместо перевода их ждет увольнение.

"Пока наши мужчины защищают нашу родину, наши чиновники хотят закрыть наш двадцать девятый детский сад. Мы не хотим переходить в другие детские сады, потому что в нашем детском саду уже годами скомплектован педагогический состав, нас полностью устраивает образование, питание, наши дети любят наших воспитателей, а в школах хвалят наших выпускников", - рассказали мамы детсада №29.

Родители предложили решить проблему пустующих групп созданием кружков: открыть кабинет робототехники, кабинет гигиены полости рта, как в Люберцах, и прочие развлекательные профильные секции, куда бесплатно могли бы ходить дети, в том числе, из других садиков.

Напомним, что со вступлением в новую должность Артем Жога заявил о намерении посетить каждый регион УрФО, чтобы лично познакомиться с руководителями и узнать о самых острых проблемах, нуждающихся в оперативном решении.