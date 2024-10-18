Вахтовиков из Перми арестовали за дебош на борту самолета "Благовещенск – Екатеринбург"

В аэропорту Кольцово за нарушение общественного порядка транспортные полицейские привлекли к ответственности двоих пассажиров самолета "Благовещенск – Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово.

Дебоширами оказались вахтовики из Пермского края в возрасте 30 и 31 года. Ранее проблем с законом они не имели.

Полицейские установили, что во время полета пассажиры курили в туалетной комнате воздушного судна. Бортпроводники сделали им замечание. В ответ пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании. Их доставили в дежурную часть транспортной полиции, где на них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга сегодня назначил им наказание в виде семи суток ареста каждому.