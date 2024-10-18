В Москве получил срок экс-глава Российской венчурной компании

В Москве наказан экс- глава Российской венчурной компании Александр Повалко. Приговор за злоупотребление полномочиями вынес Таганский районный суд.

Повалко получил четыре года колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, 3 июня 2020 г. сообщалось об обысках в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы. Оперативники изъяли документы, информацию на электронных носителях. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Следствие подозревало, что средства Российской венчурной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей. По данным "Коммерсанта", речь шла о $600 тыс., не лы исключен ее рост.

Расследование выросло из дела экс-директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвинялись в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США. Предпринимателей арестовали в 2018 г., но через год после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили.