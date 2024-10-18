В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Правительство России запретит три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года. Об этом сообщает портал правовой информации. Под запрет попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого, а также многослойные ПЭТ-бутылки. Также запретят использования этикеток из поливинилхлорида.

Решение о запрете пластиковой тары поможет уменьшить потребление неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки и начать использованию экологичной упаковки.

Это позволит снизить нагрузку на полигоны размещения отходов и воздействие на окружающую среду.

В ПЭТ упакованы прохладительные и молочные напитки, фруктовые соки, готовые соусы, косметика и порошки. Использовать такие емкости можно только один раз: при повторном использовании материал выделяет токсичное вещество, которое негативно влияет на печень, почки, репродуктивные органы, эндокринную и нервную системы.

Пластик разлагается около 500 лет и при разложении отравляет почву, грунтовые воды и мировой океан. Он попадает в организм человека через питьевую воду, атмосферу, продукты питания и даже через кожу.