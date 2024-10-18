В ЛДПР призвали уволить главу Карабаша

Координатор Челябинского регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин возложил вину за проблемы с водоснабжением в челябинском поселке на главу Карабашского городского округа Станислава Афанасенко и заявил, что "такой чиновник не должен управлять городом". Об этом Пашин написал в своем telegram-канале.

Глава реготделения ЛДПР рассказал, что из-за летнего прорыва плотины многие жители Карабашского городского округа стали страдать от частого отключения водоснабжения. С тех пор проблема не исчезла.

"Продолжаю получать большое количество жалоб от жителей Карабаша, что подачу воды в жилые дома включают с 06:30 до 10:00, а в остальное время ее нет. Также отключают и отопление в такую погоду", - написал Пашин.

От этой проблемы страдают тысячи людей, и, по данным Виталия Пашина, местные жители утверждают, что руководитель организации, поставляющей тепло и воду в дома граждан, якобы установил на территории котельной майнинговую ферму, которая ведет к сильному перегреву электрической системы.

"Считаю, что в первую очередь в данных проблемах, которые длятся длительное время, виноват глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко. Когда его утвердили главой, ему было 36 лет. Согласен, что молодежь нужно продвигать, у них новые подходы и идеи. Но глава крупного муниципального образования должен быть ответственным хозяйственником, имеющим большой опыт работы", - посетовал координатор челябинского ЛДПР и заявил, что направит обращения в адрес губернатора Челябинской области и в Совет депутатов Карабашского городского округа с вопросом о соответствии занимаемой должности местным главой.

Также Пашин сообщил о намерениях в ближайшее время организовать сход жителей Карабашского городского округа и пригласить туда главу для отчета о проделанной работе.