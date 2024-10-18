Бастрыкин: более 4 тысяч старых преступлений раскрыли следователи в этом году

4169 старых преступлений раскрыли следователи в 2024 году. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что это на 5% больше аналогичного периода 2023 года. Более 70% раскрытых архивных дел — это тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава ведомства сообщил, что на первом этапе реформы органов следствия в 2007 году следователи получили из прокуратуры более 200 тысяч нераскрытых уголовных дел. За прошедшие годы они смогли раскрыть 102 тысячи таких преступлений.