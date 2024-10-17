Бастрыкин запросил доклад по делу о расстреле военного в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о результатах следственных действий по делу об убийстве мужчины в деревне Меленки в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале, 16 октября неизвестный из автомобиля минимум три раза выстрелил в боковое окно машины, которой в этот момент управлял местный житель, который погиб.

По данным РИА "Новости", застрелен был замначальника одной из воинских частей, который недавно приехал домой из зоны проведения спецоперации.