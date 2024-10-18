В Астраханской области открылась первая лицензированная частная школа

В Астраханской области открыли первую лицензированную частную школу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Социальный предприниматель Мария Валеева более 10 лет занимается созданием сети частных детских садов и центров допобразования. В этом ей помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Она не раз выигрывала гранты и получала льготные займы Астраханского фонда поддержки МСП на развитие своего дела.

В этом году предприниматель реализовала новый проект – открыла начальную частную школу «Сергеевская». К вопросу астраханка подошла серьезно – учреждение получило образовательную лицензию. И с первого сентября здесь обучаются 80 ребят.

"Отмечу, что в Астраханской области активно развивается социальное предпринимательство. Сейчас в регионе действуют 152 социальных предприятия, на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Этому во многом способствует господдержка, и мы обязательно продолжим эту работу", - отметил Игорь Бабушкин.