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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производителям хотят запретить манипуляции с объемом упаковки

В России предлагают запретить производителям уменьшать размер упаковки, которая используется для продуктов первой необходимости.

К этой категории относится сливочное масло, молоко, крупа, соль, сахар и другие продукты питания. Соответствующее обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина, Генпрокурора РФ Игоря Краснова направил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

В документе говорится, что осуществляется рост манипуляций производителей с размерами упаковок социально значимых продуктов. Они снижают объем и массу товара при сохранении прежней стоимости.

Павлов указал, что покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки. В ОПИ отметили, что на проблему указывала Генпрокуратура. По ее инициативе в конце 2023 года в межгосударственном стандарте, предусматривающем требования к количеству фасованных товаров (ГОСТ 8.579-2019), были определены допускаемые значения номинального количества ряда продовольственных товаров, таких как масло, молоко, сахар, соль, чай, мука, рис, пшено, гречка и другие.

Общественники просят сделать установленные в ГОСТ 8.579-2019 требования к количеству фасованных товаров обязательными на территории страны для всех производителей социально значимых товаров первой необходимости, сообщают "Известия".

Так, объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. Практика не новая. Ранее производители жидких продуктов начали вводить упаковку в 0,9 литра вместо одного литра, также появились упаковки яиц из девяти штук.

Теги: продукты, еда


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Ранее 18.02.2022 10:03 Мск Производители продуктов продолжают уменьшать упаковку, чтобы сохранить цены

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