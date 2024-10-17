ЦБ предложил ввести период охлаждения по потребкредитам от 50 тысяч рублей

Банк России предложил целый ряд мер по борьбе с кредитным мошенничеством. Одна из инициатив – введение обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег.

Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. "Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, — 48 часов", - говорится в сообщении регулятора.

При этом период охлаждения не планируют применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства. Предложения направлены в Минфин России для разработки законопроекта.

Инициатива также предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика.

Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают.

Так называемый "период охлаждения" перед выдачей крупного кредита может составить два дня, сообщила ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас существует такой же период для крупных денежных переводов – он будет логичным и для кредитов.

В Госдуме заявляли, что "период охлаждения" при кредитовании могут запустить с начала 2025 года. С середины следующего года появится механизм уведомления россиян через портал "Госуслуги" о заключенном договоре на потребкредит. Такие инициативы направлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают граждан подавать заявки в банки на заемные средства, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.