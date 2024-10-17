209 рублей в день – на такие деньги живут более 3,5 миллиардов человек на планете

Для решения проблем с глобальной бедностью в мире потребуется больше 100 лет, пишет Forbes со ссылкой на доклад Всемирного банка "Бедность, процветание и планета: пути выхода из множественного кризиса", в основе которого лежат данные обследований домохозяйств.

По данным организации, сейчас более 3,5 миллиардов человек (44% населения планеты) живут на 6,85 долларов в день – это примерно 209 рублей. Авторы доклада утверждают, что такая сумма считается чертой бедности для стран с уровнем дохода выше среднего.

По данным Всемирного банка, в крайней нищете живут в основном в странах Африки к югу от Сахары.