На Камчатке три горняка погибли при обрушения породы

Обрушение породы произошло на руднике на Камчатке, погибли трое горняков. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в социальной сети "ВКонтакте".

По его данным, ЧП случилось в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания "Кумроч". Тела погибших достали из-под завалов, их поднимают на поверхность.

Ранее тело погибшего рабочего нашли на угольном предприятии в Кемеровской области. 10 октября на Моховском разрезе произошло обрушение грунта и породы. В результате были засыпаны двое работников предприятия. Одного нашли без признаков жизни. Второго рабочего спасли и доставили в больницу.