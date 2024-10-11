Власти Тюменской области планируют пополнить казну с помощью кредита

11 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Власти Тюменской области планируют пополнить казну с помощью кредита

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение в областную думу проект изменений в бюджет на 2024 год, а также 2025 и 2026 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки, проект подготовлен для уточнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

"В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом (в том числе для рефинансирования в случае снижения процентных ставок), по сравнению с ценными бумагами",- говорится в сообщении.

Так, государственные внутренние заимствования в форме ценных бумаг Тюменской области планируется перераспределить на банковские кредиты.

В 2025 году предлагается уменьшить госзаимствования с помощью ценных бумаг на 36,3 млрд руб., на столько же увеличить заимствования с помощью банковских кредитов, сумма погашения кредитов составит 10 млрд руб.

предполагает уменьшить в следующем году госзаимствования с помощью ценных бумаг на 36,3 млрд руб. и на столько же увеличить заимствования с помощью банковских кредитов, при этом сумма погашения кредитов составит 10 млрд руб. Такую же сумму на погашение кредитов планируют заложить в 2026 году.

Проект будет рассмотрен 17 октября. На сентябрьском заседании они утвердили дефицит бюджета на 2024 год на уровне 63,5 млрд руб.

Отметим, что на этом фоне состоялась поездка председателя правления Сбербанка Германа Грефа в Тюмень. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, накануне вместе с губернатором Моором они посетили пешеходную ул. Дзержинского.

Визит Германа Грефа в Тюмень(2024)|Фото: t.me/av_moor / Александр Моор

"Познакомил Германа Оскаровича с богатой историей первого русского города за Уралом. Рассказал о традициях купечества в Тюмени и о том, что мы делаем в регионе, чтобы привлекать туристов. Причем в любое время года, даже когда за окном зима и снег. Горячий чай на сибирских травах, который очень любили в старину у нас, пришелся вчера очень кстати. Обсудили также крупные проекты, которые реализуем вместе со Сбером в Тюменской области. Уверен, после визита Германа Оскаровича в регион наши отношения с компанией выйдут на новый уровень", - говорится в сообщении.

Теги: Александр Моор, кредит, бюджет, проект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети