Власти Тюменской области планируют пополнить казну с помощью кредита

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение в областную думу проект изменений в бюджет на 2024 год, а также 2025 и 2026 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки, проект подготовлен для уточнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

"В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом (в том числе для рефинансирования в случае снижения процентных ставок), по сравнению с ценными бумагами",- говорится в сообщении.

Так, государственные внутренние заимствования в форме ценных бумаг Тюменской области планируется перераспределить на банковские кредиты.

В 2025 году предлагается уменьшить госзаимствования с помощью ценных бумаг на 36,3 млрд руб., на столько же увеличить заимствования с помощью банковских кредитов, сумма погашения кредитов составит 10 млрд руб.

предполагает уменьшить в следующем году госзаимствования с помощью ценных бумаг на 36,3 млрд руб. и на столько же увеличить заимствования с помощью банковских кредитов, при этом сумма погашения кредитов составит 10 млрд руб. Такую же сумму на погашение кредитов планируют заложить в 2026 году.

Проект будет рассмотрен 17 октября. На сентябрьском заседании они утвердили дефицит бюджета на 2024 год на уровне 63,5 млрд руб.

Отметим, что на этом фоне состоялась поездка председателя правления Сбербанка Германа Грефа в Тюмень. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, накануне вместе с губернатором Моором они посетили пешеходную ул. Дзержинского.

"Познакомил Германа Оскаровича с богатой историей первого русского города за Уралом. Рассказал о традициях купечества в Тюмени и о том, что мы делаем в регионе, чтобы привлекать туристов. Причем в любое время года, даже когда за окном зима и снег. Горячий чай на сибирских травах, который очень любили в старину у нас, пришелся вчера очень кстати. Обсудили также крупные проекты, которые реализуем вместе со Сбером в Тюменской области. Уверен, после визита Германа Оскаровича в регион наши отношения с компанией выйдут на новый уровень", - говорится в сообщении.