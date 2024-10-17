100 вооружённых мужчин пытались захватить кафедральный собор УПЦ в Черкассах

100 вооружённых мужчин в камуфляже ворвались в собор Украинской православной церкви (УПЦ) во время ночной литургии и выгоняли верующих, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчины выбивали окна и ломали двери. По некоторым данным, они также стреляли в прихожан из пистолетов и опрыскивали их из баллончиков. Кроме того, мужчины похитили из храма казну, документы, компьютеры и иконы.

"Отбирают телефоны, не дают снимать, сорвали камеры видеонаблюдения, ворвались в здание епархиального управления. Православные черкасщане собираются на защиту собора от бандитов", — рассказали очевидцы.

Пострадал митрополит. ЧП произошло прошедшей ночью в украинском городе Черкассы.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Он накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью.