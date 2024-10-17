Экс-главе НИИ из Дзержинска вменили мошенничество

В Москве арестован бывший гендиректор и акционер АО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" (Дзержинск) Игорь Есин. Ему вменяют мошенничество.

Уголовное дело возбуждено 8 октября. Позже оно соединено с расследованием против экс-председателя совета директоров ОАО "Аммоний" (АО "Аммоний"), бывшего генерального директора АО "Газпром межрегионгаз Казань" Рината Ханбикова, которому также инкриминирует мошенничество.

Речь идет о хищениях в феврале 2013 – мае 2018 гг. у "Аммония" и его "дочки", компании "Менделеевсказот", 246,4 млн руб. Якобы по распоряжению Ханбикова завод реализовал по нерыночным ценам 150,5 тыс. т аммиачной селитры, которая затем была перепродана, а сумма дисконта присвоена.

Вину Есин не признал, а его адвокат требовал оставить фигуранта на свободе, так как инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Однако суд решил иначе, Есин пробудет под стражей минимум до 7 декабря. Следствие обосновало необходимость ареста тем, что если Есин останется на свободе, то непременно попытается скрыться и уничтожить улики по уголовному делу, которые еще не изъяты, пишет "Ъ".