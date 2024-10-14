В Тюменской области водителю микроавтобуса стало плохо за рулем: в ДТП пострадали восемь человек

Микроавтобус "Луидор" сегодня съехал в кювет в Юргинском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на шестом километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулем.

В результате аварии ранения получили водитель автобуса и восемь пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров поручил прокурору Юргинского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра.

