В Екатеринбурге судят организаторов "финансовой пирамиды" из Свердловской и Челябинской областей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве по принципу "финансовой пирамиды". Ущерб идет на десятки миллионов рублей.

На скамье подсудимых оказались трое жителей Свердловской и Челябинской областей. По версии следствия, с мая 2016 по июнь 2019 года соучастники привлекали деньги под видом инвестирования в цифровую платформу, вводя клиентов в заблуждение обещанием высокого дохода.

Жертв убеждали перечислять средства для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения – роботов, якобы создающих ежедневную прибыль и защищающих от убытков при торгах. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, группа действовала по принципу "финансовой пирамиды" – выплата клиентам велась за счет привлечения новых участников так называемого "клуба". В итоге 439 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 116,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Как добавили в прокуратуре, дело еще двоих сообщников выделено в отдельное производство, так как они объявлены в розыск.