Тюменскую область и Татарстан соединит туристический маршрут "Музейная линия Менделеева"

Тюменскую область и Татарстан соединит туристический маршрут "Музейная линия Менделеева", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Идею создания научно-популярного маршрута впервые озвучили в Тобольске 8 февраля 2024 года – в день 190-летия великого ученого.

Родину Дмитрия Менделеева Тобольск и город Менделеевск в Республике Татарстан, где великий ученый реализовал свои научные идеи, соединит новый туристический маршрут.

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что уже сейчас туристы могут отправиться в увлекательное путешествие.

"В Тобольске они узнают о семье Менделеевых. Маршрут включает не только музеи, но и концептуальные фестивали, театральные представления, экскурсии. Затем туристы смогут продолжить знакомство с судьбой Дмитрия Ивановича в Менделеевске. Между аэропортом Бегишево и Ремезов курсирует прямой рейс", - сообщила она.

В честь запуска маршрута 19 и 20 октября в Татарстане состоится фестиваль "Мы и Менделеевск". Ключевые события: фестиваль идей "Менделеевские дни" привезет из Тобольска музейно-театральную программу, посвященную детству и семье гениального сибиряка, выездная резиденция-лаборатория "Среда Менделеева" - эксперты, исследователи из российских городов обсудят следующие звенья маршрута "Музейная линия Менделеева", информационным оператором маршрута в Тобольске является фестиваль идей "Менделеевские дни", который проводится при поддержке компании СИБУР и Администрации города Тобольска.