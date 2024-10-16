Казахстан воздержится от вступления в БРИКС

Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали высказался о возможном вступлении страны в БРИКС. Заявление прозвучало на фоне предстоящего саммита этой организации, который состоится в Казани 22-24 октября.

По словам Уали, на имя Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС, поскольку страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества. Эти предложения Токаев внимательно рассматривает, после чего по его поручению их анализируют соответствующие ведомства с точки зрения национальных интересов Казахстана.

"В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - сказал Уали в интервью порталу Tengtinews.