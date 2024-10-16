Военные ВСУ из карательного подразделения в Курской области сдались в плен

Пятеро осужденных за изнасилование и отправленных в Курскую область в составе карательного подразделения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Курской области сдались в плен пятеро украинцев. Они были осуждены за изнасилования, а затем отправлены в составе карательного подразделения при вторжении в Курскую область", - сказал собеседник ТАСС.

По данным СМИ, на допросе солдаты рассказали, что попали в армию из мест лишения свободы. По их словам, их отправили на передовую, чтобы "разгрузить тюрьмы".

Наступление на Курскую область началось 6 августа. С 10 числа в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область - попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

В США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.