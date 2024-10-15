Алаудинов назвал фейками сообщения о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов опроверг информацию о расстреле в Курской области пытавшихся сдаться в плен солдат ВСУ.

По его словам, Киеву сейчас выгодно создавать фейки для того, чтобы бойцы ВСУ не сдавались в плен. Украинское командование понимает, что подразделения ВСУ открыто бросают позиции и бегут, а бойцы прямо говорят, что желают сдаться, сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Ранее командир спецназа "Ахмат" сообщил, что большая группа солдат Вооруженных сил Украины на технике сбежала из Курской области. По его словам, он наблюдал за этим "с высоты полета БПЛА".