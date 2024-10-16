Собчак посоветовала главе Екатеринбурга потратить средства с турналога на очистку улиц от снега

Ксения Собчак посоветовала главе Екатеринбурга Алексей Орлову потратить деньги с туристического налога на уборку снега с городских улиц. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что уже в декабре в Екатеринбурге могут ввести туристический налог, однако действовать он начнет, как и по всей стране, с 1 января 2025 года. Вчера Орлов рассказал, что полученные средства пойдут на развитие внутреннего туризма, однако, по мнению Собчак, для денег есть лучшее применение.

"От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город "не хуже", чем прошлой зимой. А прошлой зимой, друзья, Орлов получил представление прокуратуры из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог. Как говорится, думайте", - написала телеведущая, которая, впрочем, сама в последний раз была в Екатеринбурге в 2020 году во время съемок сюжета о Среднеуральском монастыре.

Закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, и каждый последующий год сумма будет увеличиваться: с 1 до 5% от стоимости проживания. Было решено, что в Екатеринбурге эта сумма составит 100 руб. за ночь.

Ранее на заседании свердловского заксобрания было отмечено, что именно муниципалитеты должны решить, нужно ли взимать налог на их территориях, при этом депутаты ЗакСО заключили, что Средний Урал не готов к введению турналога. Якобы такие изменения могут негативно сказаться на турпотоке из-за увеличения цен на гостиничные услуги.