15 Октября 2024
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Фото: Накануне.ru

Мужчина, который дрейфовал на лодке, сошел с ума после смерти сына

Брат выжившего на лодке в Охотском море сошел с ума после смерти его 15-летнего сына Ильи. Как рассказал Михаил Пичугин, он кричал и выпрыгивал из лодки. Путешественник вытаскивал его из воды, переодевал и грел своим телом. Об этом выживший рассказал своим спасателям, сообщает MASH.
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Сергей вместе с 15-летним сыном Ильёй прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа и отправились на север острова — в село-порт Москальво. Там они оставили машину, взяли запас еды на неделю и на надувной лодке поплыли через Сахалинский залив в район мыса Перовского.

По рассказам, у мужчин сначала сломался мотор, затем весло, а потом они потеряли якорь. Мужчины стреляли из сигнальных ракетниц, но ни один самолет или корабль не ответили.

После этого они начали есть то, что у них было собой: концентраты, лапшу быстрого приготовления и консервированный горох. Также ловили рыбу.

18 сентября умер подросток — он скончался от голода. Через 10 дней умер его отец. Со слов Михаила Пичугина, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.

По словам экспертов, он смог выжить из-за лишнего веса. Сейчас его доставили в больницу. У мужчины сильное обезвоживание и истощение организма — за время плавания он потерял около 50 кг.

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней.

Теги: Сахалин, дрейф, Камчатка


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